Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 03:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beykoz'da çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beykoz'da çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu. Beykoz Belediyesi, köpeklerin ilk muayenelerinde fiziksel darp ve zehirlenme belirtisi görünmediğini açıkladı.
Baklacı Mahallesi'nde çöp atmak isteyen bir kişi, konteynırda çok sayıda ölü köpek olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine giden Beykoz Belediyesi ekipleri, konteyneri boşaltarak, dezenfekte etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, yeraltı çöp konteynerinde bulunan köpeklerin ilk muayenesinde, fiziksel darp ve zehirlenme belirtisi gözükmediği bilgisi paylaşıldı.
Konuya ilişkin adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet Köpek Sokak Hayvanları
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