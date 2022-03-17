Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Lviv, Çernivtsi, Zaporijya ve Dnipro’dan 159 vatandaşın daha yola çıktığını söyledi.

Tahliyelere ilişkin bir grafik paylaşan Çavuşoğlu, söz konusu 159 kişinin otobüs ve minibüslerle bu şehirlerden tahliye edildiğini açıkladı.

Bugün Lviv, Çernivtsi, Zaporijya ve Dnipro’dan 159 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı . oldu.



Yolunuz açık olsun!???????? pic.twitter.com/U4ZaGeEQzf — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 16, 2022

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 15 bin 196 oldu. Yolunuz açık olsun!" dedi.

Bugün 13 kişiye de sınır geçiş desteği verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, savaşın başından bu yana 4 bin 965 kişiye sınır geçiş desteği sağlandığını ifade etti.