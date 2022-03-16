Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son 24 saatte 11 bin kişi Mariupol'u terk etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’da son 24 saatte yaklaşık 11 bin kişinin insani koridor üzerinden Mariupol’u terk ettiği açıklandı.
Mariupol Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte yaklaşık 11 bin kişinin 2 bin 500'den fazla özel araçla Mariupol’dan ayrılarak Zaporijya’ya gittiği bilgisi verildi.
Açıklamada, ayrıca kendi imkanlarıyla Mariupol’dan ayrılarak Berdyansk’a giden ve farklı sebeplerden dolayı başka bir yere gidemeyenlerin Zaporijya’ya ulaşabilmeleri için 15 otobüsün tahsis edildiği duyuruldu.
Ukrayna makamları, dün yaklaşık 20 bin kişinin insani koridorları kullanarak özel araçlarla Mariupol’dan ayrıldığını açıklamıştı.
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