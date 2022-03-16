Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında 17 Mart 2022 Perşembe günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Trabzon

Trabzon'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde 17 Mart 2022 Perşembe günü tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada Akçaabat, Arsin, Araklı, Çarşıbaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kürtün ilçesinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceği vurgulandı.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan ve Mesudiye ilçelerindeki okulların, 17 Mart Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Artvin

Artvin merkez ve merkeze bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ''Bölgemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, meteorolojik uyarılar da dikkate alınarak; 17 Mart Perşembe günü Artvin Merkez ve Merkeze bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir'' denildi.

