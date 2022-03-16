Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil kazaya neden oldu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da Tarık Yener idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 32. kilometresinde akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Abas Türkman yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Türkman ve Şahin Yavuz yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abas Türkman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik Şanlıurfa
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