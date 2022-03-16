Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 8'i firari hükümlü 16 kişi yakalandı.
Kayseri'de emniyet ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan şüpheliler ile hükümlülere yönelik Mevlana, Battalgazi, Yavuzlar, General Emir, Hürriyet ve Boztepe mahallelerindeki adreslerde çalışma başlattı.
Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu, 8 zanlı ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Kayseri Polis Suç Örgütü
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