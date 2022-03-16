Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığında olan 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye'de jandarma ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takip yapan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, daha sonra Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Jandarma Genel Komutanlığı Muğla
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