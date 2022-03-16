Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpek saldırısına uğrayan kişinin yardımına askeri helikopter yetişti
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir kişi, yolu kar nedeniyle kapalı olan mezrada köpek saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Sağgöze köyünün Sevimli mezrasında yaşayan 62 yaşındaki İbrahim Gürkan, ahırdan çıktığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.
Kendi imkanlarıyla köpekten kurtulan Gürkan, sol kolundan yaralandı.
Mezra yolunun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle Gürkan'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Askeri helikopter hastaneye ulaştırdı
Sağlık ekiplerinin yolu karla kapanan mezraya ulaşması mümkün olmayınca bölgeye askeri helikopter sevk edildi.
Mezraya iniş yapan helikoptere alınan Gürkan, Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.
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