Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki ilde suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep ve İstanbul'da suç örgütüne yönelik 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.
İstanbul ve Gaziantep'te 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve tefecilik" suçlarından 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Gaziantep İstanbul Suç Örgütü
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