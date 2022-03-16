ABD'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda düzenlenen "Ticari Diplomasi Etkinlikleri" başladı.

Etkinliklerin teması, "Transatlantik İhracatının Artırılmasında Türkiye'nin Rolü"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı'nın ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi, şu an küresel konjonktüre baktığımız zaman bunu gerçekleştirmek için tüm şartların çok elverişli olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi 2021'de ticaret hacminde yakalanan ivmenin artarak devam etmesini umuyor.

"Türkiye Asya, Afrika ve Avrupa'nın kesişiminde global pazar erişimi sunuyor"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Bizim burada sıklıkla paylaştığımız konu Türkiye'ye yatırımcıları davet ederken Türkiye'nin temel değer önemidir. Nedir bunlar; Türkiye dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ülke, yatırımcılara sunduğu temel değer önerilerinde reform yapan bir yatırım ortamı var, aynı zamanda coğrafi olarak Asya, Afrika ve Avrupa'nın kesişiminde global pazar erişimi sunan bir konumda." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ndeki basın toplantısının ardından heyet, AB Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmelerde bulundu. Heyetin sonraki durağı ise ABD Ticaret Bakanlığı oldu.

ABD Ticaret Odası'ndaki toplantının ardından New York'a geçecek olan heyet, burada da Türk ve Amerikalı iş insanları ile toplantılara katılacak.