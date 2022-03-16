Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın yanında yer alırken Belarslu gönüllü savaşçılar Ukrayna için savaşmaya hazırlanıyor.

Rusya’ya karşı savaşmak için yola çıktıklarını ifade eden takım lideri Pavel Kulazhanka, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun aksine Ukrayna’nın yanında olduklarını vurguladı.

Gönüllü savaşçılar Kiev treniyle Lviv'den ayrıldı.