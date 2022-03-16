Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belaruslu yabancı savaşçılar Rusya’ya karşı mücadele için yola çıktı
[Fotoğraf:AA]
Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası Lviv’e gelen Belaruslu savaşçılar, Ukrayna cephesinde mücadeleye katılmak için Kiev treniyle şehirden ayrıldı.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın yanında yer alırken Belarslu gönüllü savaşçılar Ukrayna için savaşmaya hazırlanıyor.
Rusya’ya karşı savaşmak için yola çıktıklarını ifade eden takım lideri Pavel Kulazhanka, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun aksine Ukrayna’nın yanında olduklarını vurguladı.
Gönüllü savaşçılar Kiev treniyle Lviv'den ayrıldı.
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