Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir videomesaj yayınladı.

Zelenskiy, "Bugün, şimdi savaşabiliriz ve mücadeleye etmeliyiz. Devletimizi, hayatımızı, Ukraynalıların hayatını savunabiliriz ve savunmalıyız. Ukrayna için adil bir barış, işe yarayacak gerçek güvenlik garantileri müzakere edebiliriz." dedi.

"Sivillerimiz yine bombalar altında kaldı. Rusya’nın saldırılarında 103 çocuğumuzu kaybettik." diyen Zelenskiy, "Bizim insanlarımıza karşı yapılan bütün terör saldırılarının ve teşebbüslerinin hesabı mutlaka uluslararası mahkemede verilmeli. Güvenlik güçlerimiz, Ukrayna'da işlenen terör eylemlerine ilişkin kanıtları toplamaya devam ediyor." açıklamasın yaptı.

“Sivillerimiz yine bombalar altında kaldı. Rusya’nın saldırılarında 103 çocuğumuzu kaybettik.”



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den yeni açıklama geldi.https://t.co/O7sEZ9zF46 pic.twitter.com/JYbATMitBe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2022

Zelenskiy, "Bu gece sivil halk yine bombalar altına kaldı. Odesa'da, Harkiv'de, Zaporijya'da bu sabaha kadar... Şimdiye kadar 103 çocuğumuzu kaybettik. Donbas 8 yıl boyunca görmediği zararı şimdi Rusya tarafından görüyor." dedi.

"Esir aldıkları sivillerle bizi tehdit ediyorlar"

"Kiev bölgesi ve Ukrayna'nın güneyi en çok zararı gördü." diyen Zelenskiy, "Rusların sivillere karşı kullanmadığı silah kalmadı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Mariupol'de bir hastaneyi kaybettik ve orada çalışanları da esir aldılar. Hastalarımız bombalar altında kaldı. Esir alınan 400'den fazla siville bizi tehdit ediyorlar. Bu alçakça bir girişimdir. Buça'da da belediye başkanlığında 6 kişi esir alındı ve kaçırıldı." açıklamasını yaptı.

"Ruslar ilan edilen insani koridorlardan geçenlere de saldırıyor." diyen Zelenskiy, "Rusya devleti apaçık bir terör devletine dönüştü. Dünya Rusya'yı terör devleti olarak tanımalı." şeklinde konuştu.