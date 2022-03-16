Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus güçleri Mariupol'da yaklaşık 400 sivili rehin tutuyor
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus güçlerin Mariupol'da yaklaşık 400 sivili rehin tuttuğunu duyurdu.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, yaptığı açıklamada, Rus güçlerin dün ele geçirdikleri şehir hastanesinden etrafa ateş açtığını belirtti.
Rusların ateş açarak, kenti terk etmek isteyen sivillere tehdit oluşturduğunu ifade eden Vereşuk, "Hastanede aralarında sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık 400 sivil rehin tutuluyor." bilgisini paylaştı.
Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırı larında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.
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