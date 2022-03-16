Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini kontrol altına almaya devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Ukrayna'da son 24 saatte 128 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Konaşenkov, açıklamalarına şunları ekledi:

"Ukrayna'ya ait toplam 111 uçak, 68 helikopter, 160 insansız hava aracı (İHA), 159 çok namlulu roketatar, 1353 tank ve çeşitli zırhlı araç, 129 uçaksavar füze sistemi, 493 obüs ve havan topu, 1096 özel askeri araç yok edildi."