Kimilerine göre uçağa oranla daha güvenli olduğu için tercih edildi. Kimilerine göre ise sağlam bir koruma kalkanı vardı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken, Doğu Avrupa'dan 3 başbakan Kiev'e gitti.

Polonya , Çekya ve Slovenya Başbakanlarının Avrupa'nın desteğini iletmek için yaptıkları ziyarette kullandıkları ulaşım aracı merak konusu oldu.

Çünkü treni seçmişlerdi.

Tercih edilen trenin vagonunun Ukrayna Demiryolları tarafından özel yapıldığı ortaya çıktı.

Vagon, Ukrayna Demiryolları'nın internet adresinde "Raylar üzerinde giden otel olarak" tanıtılıyor.

11 yolcu taşıma kapasitesi bulunan vagonda, mutfak, geniş bir toplantı odası ve uyku bölmeleri var.

3 başbakan temaslarının ardından yine trenle Polonya'ya geri döndü.