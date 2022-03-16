Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Rus güçlerinin saldırılarının insani koridoru tehdit ettiğini belirterek" Mariupol ve İzyum'daki insani koridor üzerinden tahliyeler hala belirsiz " dedi.

400 sivil hasta ve çalışanın bulunduğu Mariupol hastanesinin Rus güçlerinin kontrolü altında olduğunu söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Vadym Denysenko, şimdiye kadar yaklaşık 20 bin sivilin kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'u özel araçlarla terk etmeyi başardığını söyledi.

Ukraynalı yetkililer, Mariupol sakinlerinin son iki haftada Rus bombardımanı nedeniyle ısıtma, elektrik ve su olmadan mahsur kaldığını söyledi.

Ukrayna hükümetinin tahmini rakamlarına göre, en az 200 bin kişinin acilen tahliye edilmesi gerekiyor.