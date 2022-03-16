Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:00Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Mariupol'den 20 bin sivil ayrıldı, 200 bin sivil acilen ayrılmayı bekliyor
[Fotoğraf:AA]
Ukrayna hükümeti savaşta en zor durumdaki bölgelerden Mariupol'den 20 bin sivilin özel araçla ayrıldığını, 200 bin sivilin daha acilen tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Rus güçlerinin saldırılarının insani koridoru tehdit ettiğini belirterek" Mariupol ve İzyum'daki insani koridor üzerinden tahliyeler hala belirsiz " dedi.
400 sivil hasta ve çalışanın bulunduğu Mariupol hastanesinin Rus güçlerinin kontrolü altında olduğunu söyledi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Vadym Denysenko, şimdiye kadar yaklaşık 20 bin sivilin kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'u özel araçlarla terk etmeyi başardığını söyledi.
Ukraynalı yetkililer, Mariupol sakinlerinin son iki haftada Rus bombardımanı nedeniyle ısıtma, elektrik ve su olmadan mahsur kaldığını söyledi.
Ukrayna hükümetinin tahmini rakamlarına göre, en az 200 bin kişinin acilen tahliye edilmesi gerekiyor.
Etiketler: Ukrayna
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