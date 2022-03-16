Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor.

Çernihiv de bombardımanların hedef alındığı şehirlerden bir tanesi.

Ukrayna Acil Durum yetkilileri (DSNS) sosyal medya hesaplarından, bomba imha ekipleriyle çalışan küçük bomba arama köpeği Patron’un Çernihiv kentinin maskotu olduğunu paylaştı. 2 yaşındaki Patron, ekiplerle birlikte kentte bomba arıyor.

Paylaşımda, "Patronla tanışın. O iki yaşında. O bizim Çernihiv piroteknikçilerimizin ruhu ve maskotudur. Onlara her zaman ve her yerde eşlik eder. Bu arada, peyniri çok seviyor, adamlarımız ara sıra ona lezzetli bir şeyler ısmarlıyor." denildi.