Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da göçmenleri taşıyan midibüsün devrildi
Meksika'da göçmenleri taşıyan midibüsün otoyolda devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Ülke basınında çıkan habere göre, Meksiko eyaletine bağlı La Herradura kasabası yakınlarındaki Cosoleacaque otoyolunda midibüs devrildi.
Kazada 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 16 göçmen yaralandı.
Göçmenlerin Küba kökenli olduğu bilgisi paylaşıldı.
Meksika'da, 10 Aralık 2021'de göçmenleri taşıyan tırın kaza yapması sonucu 53 kişi ölmüş, 58 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Meksika Düzensiz Göçmenler
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