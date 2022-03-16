Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Harkiv’deki saldırılarda en az 500 sivil öldü
Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklama, Rusya tarafından Ukrayna’nın Harkiv bölgesine düzenlenen saldırılarda en az 500 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 21’inci gününde sivil yerleşim bölgelerini hedef almaya devam ediyor.
Rus birliklerinin binalara düzenlediği saldırıların ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada 24 Şubat’ta savaşın başlamasından bu yana Harkiv bölgesinde en az 500 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Harkiv’de enkaz altında kalan toplam 189 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi.
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