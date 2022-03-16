Onlar vatanın akciğerlerini korumak için kendilerini feda edenler, orman yangınlarında alevlerle boğuşanlar, yeşili koruyup, geleceği kurtaranlar...

Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği "Yeşilin EN'leri Ödül Töreni" Ankara'da yapıldı.

Yeşil vatan için canı pahasına ter dökenler ve canını verenler unutulmadı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci törende yaptığı konuşmada, "Bu ormanı, bu ağacı nasıl kurtarabilirim çabası içerisinde olan hayatını kaybetmiş tıpkı Çanakkale'de kendini bu aziz millete adamış şehitlerimiz gibi şehitlik mertebesine yükselmiş bütün kardeşlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum" dedi.

Orman şehitlerinin ödülleri ailelerine takdim edildi

Ödül töreninde hüzünlü anlar yaşandı.

Marmaris, Manavgat ve Kahramanmaraş'taki yangınlarda şehit olan orman işçileri Görkem Hasdemir ve Erdal Tokva ile Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın ödülleri eşlerine takdim edildi.

Manavgat'ta şehit olan yangın işçisi Yaşar Cinbaş'ın ödülünü ise oğlu aldı.

Manavgat'ta yangın sürerken ekiplere sırtında erzak taşıyan orman köylüsü Durdu Özkaynak da ödüle layık görülenler arasındaydı.

TRT Haber yayıncılığıyla ödüle layık görüldü

Orman yangınları sırasında kamuoyunu aydınlatıcı haberleri dolayısıyla TRT Haber de ödül layık görüldü.

En tarafsız haber kanalı ödülünü TRT Haber Kanal Koordinatörü Osman Küçükdalak adına TRT Ankara Haberleri Müdürü Lamia Ayhan aldı.