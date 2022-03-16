Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen kamyonda yüklü hurda kağıtlar yola saçıldı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda kağıt yüklü kamyon devrildi. Kaza sonucu hurda kağıtlar yola savruldu. Bir süre trafik tek şeritten sağlanırken ekiplerin çalışmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.
Depodan aldığı hurda kağıtları Balçık köyündeki üretim tesisine götüren Kemal Ş. idaresindeki kamyon, Kirazpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu üst geçidinde devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, hurda kağıtlar savrularak yolu kapattı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten kontrollü sağladı.
Kamyonun kaldırılması ve hurda kağıtların toplanmasının ardından ulaşım normale döndü.
[Fotoğraf: AA]
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