Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta sobadan sızan gaz 3 kişiyi zehirledi
[Fotoğraf: İHA]
Tokat'ta bir evde sobadan çıkan karbonmonoksit gazı aynı aileden 3 kişiyi zehirledi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.
Topçam Mahallesi Akşemsettin 2. Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Mehmet ve Elmas Çiçek çifti ile oğulları Metin Mert Çiçek, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, aile üyelerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Durumu ağır olan Elmas Çiçek, buradaki müdahalenin ardından Kayseri'ye sevk edildi.
Etiketler: Tokat Soba Zehirlemesi Kayseri
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