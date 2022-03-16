Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 13:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobille dereye uçtu, tutanak tutup evine döndü
İstanbul Silivri'de, otomobiliyle dereye düşen sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücüye ulaşamayan ekipler, şahsın tutanak tutup evine döndüğünü belirledi.
Silivri'deki Çeltikköy köy yolu üzerinde dün akşam saatlerinde 34 EGU 401 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle dereye uçtu.
Kaza yerine gelen jandarma ekipleri, otomobil sürücüsünün ağır yaralı halde dere içerisinde olması ihtimali üzerine arama çalışması başlattı
Arama çalışmalarında sürücüye ulaşılamadı. Plakayı sorgulayarak sürücünün kimliğine ulaşmaya çalışan jandarma ekipleri, aracın kiralık olduğunu belirledi.
Kiralama şirketi ile bağlantı kuran jandarma ekipleri, sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğunu, dereye uçan otomobilden çıkıp trafik için tutanak tuttuktan sonra evine döndüğünü belirledi.
Çekiciyle dereden çıkartılan otomobil, yediemin otoparkına götürüldü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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