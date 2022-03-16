Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 12:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Evin merdiveni bir gecede kayboldu
[Fotoğraf: İHA]
Erzurum'da kullanılmayan eski bir binanın merdiveninin giriş kısmı ve korkulukları bir gecede ortadan kayboldu. Mahalleli hırsızlardan şüpheleniyor.
Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde sahipleri tarafından terk edilen bir binanın merdiveni kayboldu.
Mahalleli, bir gün önce yerinde duran merdivenin giriş kısmının betonuyla birlikte kaybolduğunu fark etti.
Merdiven korkuluklarının ve giriş kısmının hırsızlar tarafından çalındığını iddia eden mahalle halkı, durumu polise bildirdi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Erzurum
Son Haberler
- 14:40
- 14:36
- 14:34
- 14:24
- 14:24
Sıradaki Haber
Yerli üretim ROV'lar sektörün lider ülkesi Norveç'e de ihraç ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz