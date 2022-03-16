Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde sahipleri tarafından terk edilen bir binanın merdiveni kayboldu.

Mahalleli, bir gün önce yerinde duran merdivenin giriş kısmının betonuyla birlikte kaybolduğunu fark etti.

Merdiven korkuluklarının ve giriş kısmının hırsızlar tarafından çalındığını iddia eden mahalle halkı, durumu polise bildirdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.