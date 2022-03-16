Derin denizlerdeki sondaj çalışmalarında bir çift göz, deniz altında yapılan arama ve kurtarma faaliyetlerinde uzanan bir el.

Onlar su altında keşif ve cisim çıkarma özelliğine sahip insansız su altı araçları kısa adıyla ROV.

Firma Yöneticisi Bertan Tezcan, denizin çok geniş ve tehlikeli olduğunu belirterek bunu normal insan üzerinden inceleyemediklerini onun için ROV'lar işe yaradığını söyledi.

Sondaj, arama kurtarma ve batık çıkarma faaliyetlerinde kullanılıyor

ROV'ların kullanım alanı oldukça geniş. Sondaj gemilerinin faaliyetleri bu araçlar yardımıyla gözlemleniyor.

Sel gibi afetlerde arama kurtarma ekiplerinin en önemli yardımcısı. Emniyet Teşkilatı deniz altındaki aramalarda ROV'lardan yararlanıyor.

Aynı zamanda arkeolojik ve jeolojik araştırmalarda da tercih ediliyor.

İnsansız su altı araçlar ile su altında sadece keşif yapılarak görüntü alınmıyor. Aynı zamanda batmış cisimler de çıkarılabiliyor.

ROV ihracatı artıyor

ROV üretimine yerli yatırımcıların ilgisi artıyor.

Türk mühendislerin çalışmaları sektörde fark yaratıyor. Öyle ki Başkent'te üretilen su altı araçları, ROV üretiminde lider olan Norveç'e de ihraç edildi.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Tahsin Özkan-Yavuz Selim Atabay

