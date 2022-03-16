Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 12:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 926 gündür evlat nöbeti tutan aile sayısı 270'e çıktı.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başlamıştı.
926 gündür sürdürülen nöbette, şu ana kadar 35 aile çocuklarına kavuştu.
Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Eylemdeki aile sayısı 270'e yükseldi.
Etiketler: Diyarbakır PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Evlat Nöbeti HDP
Son Haberler
- 13:12
- 13:10
- 12:47
- 12:43
- 12:34
Sıradaki Haber
BEDAŞ'tan elektrikte "güç aşımı" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz