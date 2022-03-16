İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımı yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), elektrik arızalarının yaklaşık yüzde 20'sinin ana kaynağı olan "güç aşımı" konusunda tüketicileri uyarılarda bulundu.

Böyle bir durumda neler yapılması gerektiği konusunda da bilgilendirme yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik tüketicilerinin sistemden bağlantı anlaşmalarının üzerinde güç çekmesi, elektrik altyapısında ağır hasara neden olurken, tüketicilerin can ve mal güvenliğini tehdit ediyor.

"Bağlantı gücünün üzerinde çekim, can ve mal güvenliğini tehdit ediyor"

Bazı tüketicilerin bağlantı gücünün üzerinde güç çekmesi nedeniyle, kablo ve trafoların üzerindeki yükü artıran güç aşımı, can ve mal güvenliği riski yaratan yangın ve patlamalara da yol açabiliyor.

Zamanla tüketilen elektrik miktarı arttığı halde, güç artışına gidilmeyebiliyor.

Mevzuata göre tüketici, dağıtım şebekesine bağlı bağlantı gücünü, sistemin güvenliği üzerinde risk oluşturacak şekilde iki dönem üst üste yüzde 20 aştığında dağıtım bağlantı anlaşması hükümleri ihlal edilmiş sayılıyor.

Güç aşımı konusuna dikkat

Sağlık ve güvenlik riski oluşturan güç aşımı konusunda tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar ise şöyle:

"Tüketiciler bağlantı gücünü aşmamaya özen göstermeli ve eğer güç aşımı yapıldıysa ve iki defa üst üste yüzde 20'den fazla sistemden güç çekildiyse, mühendis, tekniker, teknisyen aracılığıyla güç artışı talebinde bulunulması gerekiyor.

Ayrıca güç aşımı ihbarı alındıysa, en yakın müşteri operasyon ve destek merkezine giderek detaylı bilgi alınmalı"