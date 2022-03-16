Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da bayrak asarken düşen taraftar hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde evinin penceresine Trabzonspor bayrağı asarken dengesini kaybederek düşen taraftar hastanede hayatını kaybetti.
Bağlar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede oturan Avni Küçük, evinin penceresinden duvara Trabzonspor bayrağı asmak istedi.
Bu sırada dengesini kaybedip yere düşen ve ağır yaralanan Küçük, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Küçük'ün cenazesi, Bağlar Mahallesi Türbe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Etiketler: Sakarya Trabzonspor
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