Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Erdek ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu bir bölgeye operasyon düzenledi.
Arazide izinsiz kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, zanlıların yanında 6 patlayıcı madde, 2 kırıcı delici ile 4 kazı malzemesi ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Balıkesir
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