Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdı
Denizli'de polis olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir kişi Şanlıurfa'da yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne gelen bir kişi, telefonda polis olduğunu söyleyen dolandırıcının "FETÖ'cüler, banka hesaplarını ve tapularını ele geçirdi" gibi sözlerine kanıp gayrimenkullerini sattığını ve evine gelen şüpheliye 72 bin 445 avro, 54 bin lira, 6 bilezik ile 9 altını kaptırdığını söyledi.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki 49 güvenlik kamerası ile KGYS kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.
Zanlı, Şanlıurfa ve Denizli il emniyet müdürlüklerinin birlikte düzenlediği operasyonla, Şanlıurfa'da yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Dolandırıcılık Polis
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