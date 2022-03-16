Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne gelen bir kişi, telefonda polis olduğunu söyleyen dolandırıcının "FETÖ'cüler, banka hesaplarını ve tapularını ele geçirdi" gibi sözlerine kanıp gayrimenkullerini sattığını ve evine gelen şüpheliye 72 bin 445 avro, 54 bin lira, 6 bilezik ile 9 altını kaptırdığını söyledi.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki 49 güvenlik kamerası ile KGYS kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlı, Şanlıurfa ve Denizli il emniyet müdürlüklerinin birlikte düzenlediği operasyonla, Şanlıurfa'da yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.