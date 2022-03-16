Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu taşıyan "emniyetsiz" otobüs trafikten men edildi
Erzincan'da, muayenede "emniyetsiz" raporu verilen ve takografı bulunmayan yolcu otobüsü trafikten menedildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolunun Saztepe mevkii yakınlarındaki uygulama noktasında denetim yaptı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul'a yolcu taşıyan A.S'nin kullandığı 55 JG 006 plakalı otobüsü durduran ekipler, aracın muayenede "emniyetsiz" raporu aldığını ve takografının bulunmadığını tespit etti.
Ayrıca otobüsün Doğubayazıt'taki terminalden çıkış izni almadığını belirleyen ekipler, sürücü ile araç sahibine toplam 2 bin 664 lira ceza kesti.
Trafikten menedilen otobüsün yolcuları da Erzincan Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde tahliye edildi.
Son Haberler
- 17:39
- 17:36
- 17:34
- 17:15
- 17:13
Sıradaki Haber
Köpek saldırısına uğrayan kişinin yardımına askeri helikopter yetişti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz