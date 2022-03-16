Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Van ve Şırnak'ta çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, dün düzenlenen operasyonlarda "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 20 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, poşete sarılı 191 bin 300 lira, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 43 fişeği, terör örgütü PKK'yı simgeleyen renklerden oluşan 3 bez parçası, 11 tam altın, 22 cep telefonu, 21 sim kart ve 6 hafıza kartı ele geçirildi.