Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde terör örgütü PKK'ya operasyon: 20 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Van ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Van ve Şırnak'ta çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, dün düzenlenen operasyonlarda "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 20 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, poşete sarılı 191 bin 300 lira, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 43 fişeği, terör örgütü PKK'yı simgeleyen renklerden oluşan 3 bez parçası, 11 tam altın, 22 cep telefonu, 21 sim kart ve 6 hafıza kartı ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG Van Şırnak
Son Haberler
- 19:13
- 18:46
- 18:55
- 19:06
- 18:49
Sıradaki Haber
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz