Kent genelindeki uygulamada Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi başta olmak üzere belirlenen birçok noktada polis ekiplerince asayiş kontrolleri gerçekleştirildi.

Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ile Özel Harekat ekipleri katıldı.

Denetimde, araçlar durdurularak sürücü ve araçların belgeleri incelendi.

Araçlarda arama yapan ekipler, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Polis helikopterinin destek verdiği uygulamada narkotik köpekleri de kullanıldı.