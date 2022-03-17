Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 03:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de iş yeri yangını
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Karesi ilçesinde, sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çatısı hasar gören iş yeri, kısmen kullanılamaz hale geldi.
Paşaalanı Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 2. Kapı da bulunan araç ses müzik sistemleri iş yerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine, olay yerine 6 itfaiye aracı ve 12 personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının, diğer iş yerlerine sıçramasının önüne geçildi.
Yangında çatısı hasar gören iş yeri, kısmen kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Son Haberler
- 03:49
- 03:27
- 03:22
- 03:27
- 03:10
Sıradaki Haber
Beykoz'da çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz