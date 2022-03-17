İspanya'ya kamp yapmaya ve optimist yarışlarına katılmaya giden 6 yelkenci, bir antrenör ve iki veliden oluşan 9 kişilik grup, 15 Şubat'ta ülkelerine dönmeyi planlarken COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle kampı uzattı. Sporcular, ülkelerinde savaş başlaması üzerine, İspanya'da farklı yarışların ardından İtalya'ya geçip Garda Gölü'ndeki yarışlara katıldı.

Otele yerleştirildiler

Savaşın devam etmesi nedeniyle ülkelerine dönemeyen grup, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ile irtibata geçerek destek istedi. Yapılan organizasyonla ilçeye gelen yelkenciler Bodrum Belediyesi tarafından bir otelde misafir edilmeye başlandı.

Yelkenciler, ilçeye gelişlerinde belediye görevlileri ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk ve başantrenör Serdar Çiçek tarafından Türk bayrağı ve çiçeklerle karşılandı.

Antrenör Paulo Dontsov, ülkelerine dönemediklerini söyledi.

"Aileler, çocuklarını güvende tutmamı rica ettiler"

İtalya kulüplerinden, Türkiye Yelken Federasyonu ve Bodrum Belediyesinden destek gördüklerini ve Bodrum'a ulaştıklarını anlatan Dontsov, "Aileler, çocuklarını güvende tutmamı rica ettiler. Elimden gelen ve yapabileceğim şey, çocukları bu süreçte Ukrayna'dan uzak tutmak, onlara yelken yaptırmak, bayrağımızı mümkün olduğu kadar yukarıya çıkarmak" dedi.

Grupta yer alan ve ilçede geçen yıl 9'uncusu düzenlenen optimist yarışlarında birinci olan Sviatoslav Madonich, olanlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk ise Ukraynalı yelkencileri antrenmanlarına devam etmeleri için yardımcı olacaklarını kaydetti.

Bu arada gruba, Ukrayna'dan gelen sporcu ve velilerden oluşan 6 kişinin daha katılacağı öğrenildi.