Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 05:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
Tufanpaşa Mahallesi'nde, cep telefonu dükkanında bulunan Umut Barış Koç'a, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.
Koç'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Polis
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