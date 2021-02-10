Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Badem ağaçları çiçeklendi
[Fotoğraf: AA]
Antalya’da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte badem ağaçları da çiçek açtı.
Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bulundukları bahçeler ile arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.
Badem ağaçlarının rengarenk görüntüsü, fotoğraf tutkunları ve kenti ziyaret edenler tarafından ilgisi gördü.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları İklim Değişikliği
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