Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da depo baskınında 2 milyon 250 bin kaçak makaron bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polisin bir depoya düzenlediği operasyonda, 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak ürün bulunduğunu tespit etti.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, kaçak 2 milyon 250 bin makaron buldu, şüpheli T.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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