İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak ürün bulunduğunu tespit etti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, kaçak 2 milyon 250 bin makaron buldu, şüpheli T.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.