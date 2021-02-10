Feriköy Mahallesi'nde bir arkadaşına yatıya misafirliğe giden Tugay Yıldırım, sabah uyandığında masa üzerinde araba anahtarını ve cüzdanını göremedi. Park ettiği alanda da aracını bulamayan Yıldırım, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Araç takip sisteminden yeri belirlendi

Araç takip sistemi bulunan otomobilin yerini belirleyen Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe alarak çalışma başlattı.

Fatih ilçesinden Beyoğlu'na kadar süren kovalamacada ekipler, araçlarının lastiği patlamasına rağmen yaya olarak takibe devam etti.

2 şüpheli, kovalamaca sonunda Hacıahmet Bostanı Sokak üzerinde otomobili bırakarak kaçtı. Araç, polislerin incelemesinin ardından çekici tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Araç, ihbar sonrası 40-45 dakika sonra bulundu"

Normalde başka ilçede yaşadığını ve arkadaşına misafirliğe gittiğini söyleyen Tugay Yıldırım, olayı şöyle anlattı:

"Ben aşağı indim, arabanın olduğu konuma gittim ama araba yoktu yerinde. Ondan sonra polis merkezini aradım, onlar da sağ olsunlar yardımcı oldular. Bizim firmanın yöneticilerine de gerekli bilgiyi verdim, GPR'si vardı arabanın. İhbar sonrası 40-45 dakika sonra arabanın bulunduğu haberi geldi."