Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saklandığı dağ evinde yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da FETÖ/PDY şüphelisi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı dağ evinde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY zanlısı eski Merkez Bankası müfettişi C.A'nın Kozan ilçesi Çamdere Mahallesi'nde yayla evlerinin yakınındaki bir ormanlık alanda, dağ evinde saklandığını tespit etti.
Jandarma'nın düzenlediği operasyonda C.A gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: FETÖ
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