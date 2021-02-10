Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüplendiği bir aracı durdurdu.

Araçta, narkotik köpeği Boby ile birlikte yapılan detaylı aramada, 287 paket halinde toplam 194 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konuyla ilgili F.B. isimli şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik

çalışmalar başlatıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

1 şüpheli gözaltına alındı

Durumundan şüphelenip durdurulan bir şahsın eşyalarında narkotik köpeği Boza ile birlikte yapılan detaylı aramada ise 100 paket halinde toplam 51 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

B.Y. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Polisler, ele geçirdikleri eroin paketleriyle "uzay 2023" ve "uyuma" yazdı.