Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.D. isimli kişi üzerinde uyuşturucu bulması üzerine inceleme başlattı.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen C.D'nin evinde ve kullandığı araçta yapılan aramalar sonucunda 150 bin lira, iki ruhsatsız tabanca ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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2 şüpheli gözaltına alındı

B.D'ye "kullanma için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak" suçlarından, C.D'ye ise "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.