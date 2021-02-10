Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 08:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.D. isimli kişi üzerinde uyuşturucu bulması üzerine inceleme başlattı.
Olayla ilgisi olduğu tespit edilen C.D'nin evinde ve kullandığı araçta yapılan aramalar sonucunda 150 bin lira, iki ruhsatsız tabanca ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
2 şüpheli gözaltına alındı
B.D'ye "kullanma için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak" suçlarından, C.D'ye ise "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem yapıldı.
Gözaltına alınan iki şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Etiketler: Uyuşturucu Ankara Narkotik
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