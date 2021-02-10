Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Park halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki minibüs bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Alata Mahallesi Hacı Ömer Var Caddesi'nde park halinde bulunan minibüsten dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark eden mahalle sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, minibüste çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.
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