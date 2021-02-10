Haliç Köprüsü yan yolundan Edirne istikametine doğru seyreden kurye motosiklet, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrildi, üzerinde bulunan 2 kişi de yaralandı.

Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkadaşına ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

