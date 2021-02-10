Cuma Mahallesi'nde devriye gezen bekçi ekipleri, yolda yürüyen 2 kişinin durumundan şüphelenerek kendilerini durdurmak istedi. Şahıslar ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

B.T. ve B.A. isimli şüphelileri fazla uzaklaşmadan yakalayan bekçi ekipleri, şahısların üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

