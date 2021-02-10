Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 04:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısıtlamayı ihlal eden şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahısların üzerinde hassas terazi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Cuma Mahallesi'nde devriye gezen bekçi ekipleri, yolda yürüyen 2 kişinin durumundan şüphelenerek kendilerini durdurmak istedi. Şahıslar ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
B.T. ve B.A. isimli şüphelileri fazla uzaklaşmadan yakalayan bekçi ekipleri, şahısların üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde buldu.
Şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 250 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz