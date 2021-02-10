Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 02:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, M.S. evinde bulunduğu sırada kendisinin dışarı çağrılması üzerine bahçeye çıktı.
Kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi, tabancayla M.S'ye ateş açtıktan sonra motosikletle ara sokaklara kaçtı. Yaralanan M.S., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada 3 boş kovan buldu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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