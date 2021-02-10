Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, M.S. evinde bulunduğu sırada kendisinin dışarı çağrılması üzerine bahçeye çıktı.

Kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişi, tabancayla M.S'ye ateş açtıktan sonra motosikletle ara sokaklara kaçtı. Yaralanan M.S., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada 3 boş kovan buldu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

