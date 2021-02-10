Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 01:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara’da trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara’da, atık kağıtların toplanarak konduğu araç ile seyir halindeki otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Yenimahalle ilçesinde Uzay Çağı ile Abdülkadir Geylani caddelerinin kesiştiği noktada Suriye uyruklu Mahmut U.'nun kullandığı kağıtların toplanarak konduğu araç, Kamil A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ile kağıtların konduğu araçta bulunan Suriye uyruklu Rahib U, Sait U. ve Talip U. 112 Acil Servis ekiplerince bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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