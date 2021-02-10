Yenimahalle ilçesinde Uzay Çağı ile Abdülkadir Geylani caddelerinin kesiştiği noktada Suriye uyruklu Mahmut U.'nun kullandığı kağıtların toplanarak konduğu araç, Kamil A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile kağıtların konduğu araçta bulunan Suriye uyruklu Rahib U, Sait U. ve Talip U. 112 Acil Servis ekiplerince bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

