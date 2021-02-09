Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 137 bin 712 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 659 oldu.

Son 24 saatte 8 bin 109 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 893 bin 496'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195, vefat sayısı 26 bin 998, ağır hasta sayısı 1310 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Filyasyon Rehberi güncellendi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19 ile mücadele sürecinde, virüsün mutasyona uğraması üzerine, "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde" güncelleme yapıldı.

Dünyada görülen mutasyonlu virüsler nedeniyle bu dönemin, hastaların mümkün olabildiğince odalarda tek olarak yatırılması önerisine yönelik maddenin eklendiği rehberde, "Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir" bilgisi paylaşıldı.

"Sigara, dünyada her yıl 7,2 milyon kişiyi öldürüyor"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Sigara, dünyada her yıl 7,2 milyon kişiyi öldürüyor. Koronavirüs ise bütün dünyayı kasıp kavururken, 1 yıl 2 ay içinde 2,3 milyon kişiyi öldürdü. Sigarayı, COVID-19 ile kıyasladığımızda çok daha büyük tehlike arz ettiği gözlemlenmektedir" dedi.

Epilepsi ve Yaşam Platformu Kurucusu Ebru Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, mental epilepsililerin COVID-19 konusunda öncelikli aşı grubuna alınmalarını istediklerini bildirdi.

Yurt genelindeki gelişmeler

Ordu ve Kırklareli'de COVID-19 tedbirlerini ihlal eden 195 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Eskişehir'de 40 haneli apartmanda, COVID-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Denizli Valiliği, COVID-19 yayılmasını önlemek amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir ay yasaklandığını belirtti.

Konya Valiliği ise üç ayların başlamasıyla kutlanan "şivlilik" etkinliklerinin, bu yıl COVID-19 tedbirleri kapsamında yapılmamasına karar verildiğini bildirdi.