Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde gümrük kaçağı 2 bin 900 paket sigara ele geçirildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Şemdinli ve Yüksekova'da ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu iki hafif ticari araçta gümrük kaçağı 2 bin 900 paket sigara bulundu.
Araçların sürücüleri hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
Son Haberler
- 23:44
- 23:39
- 23:28
- 23:26
- 23:14
Sıradaki Haber
Metruk binada kumar oynayan 8 kişiye 25 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz