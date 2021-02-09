Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de soba zehirlenmesi: Anneanne ile torunu öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anneanne ile torunu yaşamını yitirdi.
Körfez ilçesinde 14 yaşındaki Kadir Kurtaran, Çamlıtepe Mahallesi Yeşil Sokak'ta anneannesi Saadet Kurtaran'ı ziyarete gitti.
Geceyi anneannesinde geçiren çocuktan haber alamaması üzerine kontrole giden yakınları, yaşlı kadın ve torununu hareketsiz halde buldu.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anneanne ve torunu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kadir Kurtaran, Körfez Devlet Hastanesinde, anneannesi ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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